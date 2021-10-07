استضاف الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه يحدث في مصر شابا مصريا يدعى ” محمد الملاح ” كشف عن عمله ك ” محلل شرعي ” حيث تزوج 33 مرة من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن تم طلاقهن لثلاث مرات وذلك كعمل خيري لوجه الله دون الحصول على أي أموال .

فقال محمد الملاح : ” أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط .. ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج .. ولديّ صفحة على فيس بوك تروج لهذا الأمر ” .

وأضاف أنه كانت تعرض عليه أموالا في البداية مقابل عدم الدخول بالزوجة إلا أنه رفض ذلك .. وأشار محمد الملاح إلى أنه إذا حصل على فتوى من دار الإفتاء المصرية بتحريم ما يقوم به سيتوقف عن ذلك متسائلا عن الحل البديل خاصة وأن حالات الطلاق والمشاكل بين الأزواج أسوأ من الخيال على حد وصفه .

وعلى الجانب الآخر علق الدكتور ” مبروك عطية ” الأستاذ بجامعة الأزهر على هذا الأمر معلنا رفضه له قائلا : ” الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته ” .

وتابع : ” وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية .. أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجا غيره ” .

واستكمل الدكتور مبروك عطية مشيرا إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول مصطلح المحلل قائلا : ” النبي محمد لعن المحلل والمحلل له .. ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفا للشريعة وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق ” .

وقال : ” الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضا .. ومن يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان وليس لله ” .