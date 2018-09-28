شاهدوا.. “أغلى حذاء نسائي في العالم” ثمنه 17 مليون دولار في دبي

أعلنت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، أنه أصبح بإمكان السياح وزوار الإمارة الآن، مشاهدة “أغلى حذاء نسائي في العالم”، والذي تم صناعته من الذهب وتزيينه بالألماس والعديد من الأحجار الكريمة المختلفة، والذي وصلت قيمته إلى ما يزيد عن 17 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب ما نشره موقع “ذا ناشيونال The National”.



وبحسب الموقع نفسه، فإن الحذاء الجديد المصنوع من الذهب، مزين بالعديد من أحجار الألماس، من عيار 15 قيراط، بالإضافة إلى ما يقارب الـ236 حجراً صغيراً من الأحجار المتلألئة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة الثمينة.

وأضاف موقع “ناشيونال”، أنه سيتم عرض الحذاء الأغلى في العالم على الإطلاق، إلى جانب مجموعة من الأحذية الأخرى المرصعة بالمجوهرات والألماس والياقوت والذهب، وذلك يوم الأربعاء 26 أيلول / سبتمبر 2018 في “برج العرب”.

ومن الجدير بالذكر، أنه ليس هذا الحذاء الأغلى في العالم الأول الذي تعرضه دبي، إذ أنه في شهر تشرين الثاني / نوفيمبر من العام الماضي 2017، عرض فندق “رافلز دبي”، حذاءاً كان حينها هو الأغلى في العالم، وبسعر وصل حينها إلى 15 مليون دولار.

والذي كان من تصميم مصممة الأزياء البريطانية “ديبي وينجهام”، بالتعاون مع مصمم الأزياء الأمريكي “كريس كامبل”، ليكون هدية لعيد ميلاد إحدى السيدات.