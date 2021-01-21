شاهدوا.. اللبناني مايكل بولس يطلب يد ابنة دونالد ترامب بخاتم تفوق قيمته المليون دولار

طلب مدير الأعمال اللبناني ​مايكل بولس​ يد حبيبته تيفاني، إبنة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية ​دونالد ترامب​، بخاتم من تصميم لبناني لخبير المجوهرات سامر حليمة.

وحسب المصادر المطلعة يتوقع وصول سعر الخاتم لما لا يقل عن مليون و200 ألف دولار أميركي اذ تم اختيار حبوب ألماس مميزة من أجل خاتم تيفاني.

ويتميز الخاتم بقطعة من الزمرد محاطة بقطعتين من الألماس اللتين تتمتعان بنقاء كبير.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للثنائي خلال المناسبة السعيدة وصورة قريبة للخاتم الباهظ الثمن.





