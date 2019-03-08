شاهدوا ترامب يضع ميلانيا في موقف محرج أمام زوجة رئيس الوزراء التشيكي

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته ميلانيا لدى استقبالهما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وزوجته مونيكا بابيسوفا، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن.

وأظهر مقطع فيديو أمس الخميس كيف استقبل ترامب بابيس وزوجته، ثم توقفت السيدتان الأوليتان لالتقاط صورة مشتركة، لكن فاجأهما الساسة زوجاهما بالذهاب على الفور إلى مقر الإقامة، غير مكترثين بهما.

وتداركت السيدتان الموقف بهز أكتافهما غير آبهتين، ولحقتا بزوجيهما.

يذكر أن أندريه بابيس أول رئيس وزراء تشيكي منذ عام 2011 يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض. وتستمر زيارته 3 أيام.