ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ارتدت توب دون أكمام باللون الأبيض، مزيناً بالطبعات باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، مع هوت شورت باللون الأسود.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأسود، وارتدت إكسسوارات مكونة من ساعة يد وأسورة، ونظارة شمس باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت جمبسوت قصير باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان “الجونة السينمائي” في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار “الإنسان والحلم”، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.