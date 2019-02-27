شاهدوا ردّ فعل ميغان ماركل بعد تذوقها الأكل المغربي للمرة الأولى!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم التقاطه أثناء الزيارة التي قام بها الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل للمغرب.

وظهرا في الفيديو وهما يسيران جنباً إلى جنب فيما تمسك الدوقة بذراع زوجها بكلتي يديها.

وتضمن الفيديو أيضاً جزءًا بدا فيه الزوجان يتذوقان أطباقا محلية تقليدية أعدها شباب ينتمون لجمعيات تعنى برعاية الأشخاص في أوضاع صعبة أو الأيتام.

وكتبت ميغان في السجل الذهبي “أحيي التزامكم الرائع”.

وعلقت ميغان على مذاق أحد الأطباق بالقول: “ممتاز”.

وذكرت تقارير أنها ارتدت ملابس تزيد قيمتها على 149 ألف دولار أميركي خلال 3 أيام فقط.

وحملت ملابسها توقيع عدد من العلامات الكبرى مثل Dior وValentino وStuart Weitzman وGianvitorossi وMishanonoo.