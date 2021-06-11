شهد مطعم الشيف التركي بوراك أوزدمير في دبي واقعة ضجّة بها شبكات التواصل الاجتماعي، إثر نشر مواطن سعودي أكثر من فيديو يؤكد من خلالها سوء المعاملة التي لقيها وأصدقاؤه من طاقم العامل، ما دفعه إلى عدم تناول الطعام وتسديد ضعف قيمة الفاتورة.

وقال السعودي في الفيديو الأول: “هذا حسابنا، الحساب 793 درهم، وهذا أنا دفعت 1500 هدية، يلا قمنا مشينا، طبعا الأكل طلع من نفسنا”.

وأضاف: “نحن نعترض على أسلوب التعامل السيء من مطعم بوراك، احنا ما أكلنا من هذا الأكل ولا حاجة، إحنا نعترض على أسلوبهم في استقبالنا”.

وأوضح في فيديو آخر تفاصيل ما تعرّض له في مطعم بوراك أن عاملة الاستقبال عاملتهم ببرودة حين سمعت لهجتهم السعودية، وأجلستهم إلى أسوأ طاولة، قبل أن تدعهم يختارون طاولة أخرى بأنفسهم من دون إرشادهم إليها.

وأكّد أنه تقدم بشكوى إلى النادل بعد سألهم عمّا يزعجهم، فنقل الشكوى إلى المدير الذي نظر باستخفاف إليهم.

وأردف قائلاً: “جيناك من السعودية كضيوف، وللأسف تم استقبالنا استقبال سيء جداً من إحدى الموظفات وما أقدر أقول الاسم”.

واختتم كلامه: “من حبنا لك، الأفضل إنك إنت تختار طاقم مميز في استقبال الزبائن، طبعا احنا طلبنا الأكل، ولكن لم نأكل منه أي شيء، وحسابها كان 793 درهم، حاسبنا بـ1500 درهم، نصيحة لك اختار الطاقم المناسب”.