اختارت نجمة السوشال ميديا المثيرة للجدل السعودية فوز العتيبي، الاحتفال بتوثيق حسابها عبر تطبيق “سناب شات” بطريقة جريئة جدًا، بحسب ما قاله المتابعون، الأمر الذي عرضها لهجوم جديد.

ونشرت العتيبي مقطعي فيديو يجمعانها بزوجها من احتفالهما، ظهرت في الأول إلى جانبه داخل حوض الاستحمام بدون ملابسهما، وبين المقطع الزوجين، وهما يقومان بفتح زجاجة “مشروب” قال البعض إنه كحولي.

فيما ظهرت في الثاني مرتدية هي وزوجها ملابس النوم نفسها، والمكونة من “تي شيرت” باللون الأسود وبنطلون كاروهات باللونين الأحمر والأسود، وتقوم فوز بالرقص ثم احتضان زوجها بطريقة عرضتها للهجوم الشديد.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الفيديوهين: “الحمد لله على نعمة مواقع التواصل الاجتماعي التي فضحت الوجه الحقيقي للكثير من المشاهير العرب…واللوم ليس على هؤلاء المشاهير، اللوم يقع على من يتابع هذه النجاسة ويعطيهم قيمة وساعد في انتشارهم وشهرتهم”.

فيما علق متابع آخر: “بغض النظر عن انها اشربت والا زقت. الرقص والمصخره والرجل مسوي فيها ياود ياثقيل. ليش. تسوي بروحها كذا. يلعن الشهره والفلوس الي تذل الانسان. الله يقول ولقد كرمنا بني ادم. ليش كذا”.

وقالت إحدى المتابعات: “عاجبتها نفسها وهي تتنطط مثل القرد و راسها مخمور!! مو اول مره طبعا قد طلعت بلايف من قبل و هي باين مش بحاله طبيعيه و مخموره!! الشره عليها و على زوجها اللي مساعدها ع الانحلال بحجة انها منحله مع زوجها مو غريب !! قرررف”.

وتعتبر فوز العتيبي من الشخصيات المثيرة للجدل، حيث تتعمد بشكل مستمر نشر صور جريئة تجمعها بزوجها بوضعيات مختلفة.

وطالب عدد كبير من رواد السوشال ميديا بتجاهل تصرفاتها، حيث إنها تسعى للشهرة من خلال هذه التصرفات التي تجعلها تتصدر الترند بشكل مستمر.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت فوز من أحمد الموسى، وكانت قد أثارت الجدل قبل زواجها عندما أعلنت عن شروطها من أجل الزواج، وهي أن يوفر لها الزوج خادمة، ومنزلًا مستقلًا في مدينة الرياض، لا يؤذيها بالقول والفعل، لا يتزوج عليها، وفي حال طلقها بدون رغبتها، عليه تعويضها مبلغ 500 ألف ريال، وأن لا يمنعها من حقوقها النظامية، وهي الشروط التي عرّضتها للهجوم بشكل كبير.