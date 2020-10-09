مواقف محرجة يتعرضون لها الفنانون في حياتهم بسبب حب الجمهور الكبير لهم بعضهم يفقد السيطرة على مشاعره فيعبرون بطريقة تحرج الفنان على المسرح وأمام الكاميرا. إليكم مجموعة من المواقف المحرجة التي تعرض لها كل من ​نجوى كرم​ و​نانسي عجرم​ و​تامر حسني​ و​راغب علامة​.

نانسي عجرم

في شهر أيلول عام 2013 تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لموقف محرج في مهرجان جرش، عندما اقتحم أحد المعجبين المسرح واحتضنها، بعد أن قفز من السور الخلفي للمسرح، إلا أن أحد العاملين انتبه إليه وأنزله إلى المسرح، وطلب احتضانها، وتعاملت نانسي مع الموقف بهدوء تام.

وفي شهر كانون الأول عام 2014 أحيت نانسي عجرم حفلأً في دبي حيث صعد أحد المعجبين إلى المسرح فشاركها الغناء، ومن ثم انحنى وقبّل يدها تعبيرا عن حبه لها، وتعرضت نانسي لموقف آخر في شهر آب عام 2015 ضمن مهرجان جرش، حين صعد أحد المعجبين إلى المسرح، وقام بتقبيل يدها فعانقته، وفي نهاية الحفل تسلّم المعجب درعًا تكريمياً من إدارة مهرجان جرش.

تامر حسني

فوجئ الفنان المصري تامر حسني بوجود معجبة أمام باب منزله تهدد بالانتحار إذا لم يخرج إليها في شهر أيلول عام 2014، وبالفعل خرج إليها ولكنها فقدت الوعي حين شاهدته، فأدخلها مع زوجته إلى منزله للاطمئنان عليها، وبعدما استيقظت التقط صورًا معها وغنى لها وسمح لها بالتسجيل معه على هاتفها المحمول.

وفي إحدى زياراته إلى لبنان في شهر تشرين الثاني عام 2015 من أجل التحضير لبرنامج “ذا فويس كيدز” فوجئ تامر حسني أثناء وصوله إلى المطار برفقة زوجته بإحدى المعجبات تحتضنه وتقبله.

نجوى كرم

تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج من قِبل أحد المعجبين أثناء إحيائها حفلا غنائيا في أستراليا، في شهر تشرين الثاني عام 2014، حيث نثر المعجب المال عليها بينما كانت تغنّي، فتوقفت نجوى عن الغناء، وقالت له: “الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك.. حرام عليك وعيب عليك اللي عم تعملو”.

راغب علامة

أيضاً تعرّض الفنان اللبناني راغب علامة لموقف محرج أثناء إحيائه حفلا في القاهرة، حيث قامت معجبة باحتضانه بشدة الأمر الذي دفع برجال الأمن للتدخل وإبعادها عنه.

أم كلثوم

لا تزال صورة الفنانة الراحلة أم كلثوم وهي على الأرض بعد هجوم أحد المعجبين عليها تحظى بانتشار واسع وذلك أثناء إحيائها حفلا غنائيا في قاعة أوليمبيا في باريس في تشرين الثاني عام 1967، إذ صعد أحد المعجبين إلى المسرح وانحنى أمامها وحاول تقبيل قدميها بينما كانت تغني “الأطلال”، فابتعدت أم كلثوم وتعرقلت، مما أدى إلى سقوطها على الأرض، فأبعده رجال الأمن إلى الخارج، وعندما نهضت أم كلثوم أخذت تغني “هل رأى الحب سكارى بيننا”، في مزحة طريفة منها على الموقف.