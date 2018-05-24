شاهدوا.. هل سيتزوج ‘رونالدينيو’ من امرأتين في يوم واحد؟

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، يعتزم الزواج من امرأتين في يوم واحد.

ويتردد أن رونالدينيو (38 عامًا) يعيش مع “خطيبتيه” بريسيلا كويلو وبياتريس سوزا، في قصره بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام برازيلية أنه يخطط للزواج منهما، في أغسطس/ آب المقبل.

وأضافت أن نجم نادي برشلونة الإسباني السابق سيتزوج “خطيبتيه” كلتيهما في حفل زفاف خاص بالقصر.

وأوضحت أن قوانين البرازيل لا تسمح بتعدد الزوجات، وتعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 6 سنوات.

لذلك من المحتمل أن يكون الزفاف المتوقع بمثابة “مجرد احتفال” مع المرأتين، دون تسجيله كزواج رسمي، وفق “ديلي ميل”.



وتقول وسائل إعلام برازيلية إن رونالدينيو بدأ علاقته مع “بياتريس” في 2016، وواصل في الوقت نفسه علاقته مع “بريسيلا”، التي تعرف عليها قبل سنوات.

وأفادت التقارير بأن “الخطيبتين” تحصلان شهريا على حوالي ألفي دولار كنفقة خاصة لهما، إضافة إلى هدايا متماثلة.

وكانت صحيفة “أو ديا” البرازيلية ذكرت أن رونالدينيو سبق أن طلب يدي كل منهما للزواج، في يناير/كانون ثانٍ 2017، وقدم لهما خاتمي الخطوبة.

وأضافت أن “دايسي”، شقيقة رونالدينيو، ترفض الأمر، ولا تعتزم حضور الحفل المتوقع.

وسبق أن نفى رونالدينيو تلك الأنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن رغم النفي قالت وسائل إعلام محلية إنه تم اختيار المغني البرازيلي خورخي فيرسيلو، وهو جار رونالدينيو، ليكون المغني الرئيسي في الحفل.