نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة زوجته ” رابيا ” في أحدث ظهور لهما .

وكتب أحمد فلوكس في تعليقه على الصورة موجها رسالة إلى زوجته يعبر من خلالها عن حبه لها قائلا : ” كلما رأيت نفسي وحياتي بعد رجوعي ليكي أدركت أني كنت بلا حياة وأنا بعيد عنك ” .

وتابع : ” إن كنتي رجعتي إلى موطنك فأنا رجعت لنفسي بيكي .. ربنا يخليكي ليا ويحفظك أنتي وسيف .. بحبك وبحب حياتي وإنتي فيها ” .

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس كان قد أعلن مؤخرا عن عودته إلى زوجته رابيا وأم إبنه الوحيد وذلك بعد إنفصال دام لسنوات عديدة .