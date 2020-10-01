تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية المعتزلة ” جيهان نصر ” يوم أمس الأربعاء في أحدث ظهور لها .

وذلك خلال حضورها لحفل الموسيقار ” عمر خيرت ” الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي على مسرح النافورة بدار الأوبرا والتي حرصت على التواجد به والجلوس في الصفوف الأولى .

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة جيهان نصر كان في العام الماضي بحضورها مسرحية ” الملك لير ” بصحبة بناتها الثلاث وإبنها .

وكانت قد نشرت حينها الفنانة ” هبة مجدي ” وهي من المشاركين بالعمل صورة جمعتها بجيهان نصر وكتبت في تعليقها عليها : ” أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها .. أنا بحبها قوي وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك ” .

تعد الفنانة المعتزلة جيهان نصر قليلة بل نادرة الظهور منذ قرار اعتزالها الفن منذ أكثر من عشرين عاما بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي ” سعود الشربتلي ” .