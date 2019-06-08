شاهد.. اردوغان شاهد على زفاف اوزيل وأمينة جولشه

احتفل اللاعب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل أمس الجمعة بزواجه على الممثلة السويدية من أصول تركية أمينة جولشه، في إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اختاره لاعب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ليكون شاهدا على زواجه.

وجرى الحفل في فندق “فور سيزن” بمدينة إسطنبول، وشارك أردوغان وزوجته في الحفل كشاهدي زواج.

وتمنى أردوغان للعروسين حياة سعيدة وقدّم وثيقة الزواج لأمينة جولشه، بحضور أقارب من العائلتين وشخصيات معروفة في عالم الرياضة والفن.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكان أوزيل (30 عاما) أعلن مؤخرا أنه طلب من الرئيس أردوغان أن يكون شاهدا على زواجه.

وتعرض صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق لانتقادات شديدة بعد التقاط صورة له وهو يقدم قميصه إلى أردوغان الذي يثير جدلا في ألمانيا وتربطه علاقات فاترة مع حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ أكثر من عامين.