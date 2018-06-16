شاهد…اصابات بعد دهس سيارة تاكسي لمشجعين وسط موسكو

صدمت سيارة أجرة، السبت، مارة في وسط #موسكو على مسافة قريبة من الساحة الحمراء وأصابت ثمانية بجروح، وتم توقيف السائق الذي يبدو أنه فقد السيطرة على سيارته، بحسب السلطات الروسية، وذلك تزامناً مع استضافة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وسائل إعلام روسية إن الجرحى من مشجعي كرة القدم، لكنها لم تحدد جنسياتهم.

وأوضح مسؤول روسي أن سائق السيارة التي صدمت الحشد في موسكو يحمل رخصة من قيرغيزستان.

وأفاد مراسل “العربية” أنه لا يوجود إصابات حرجة جراء الحادث.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان “اليوم، قرب شارع إيلينكا، صعد سائق سيارة أجرة على الرصيف وصدم مارة. بحسب المعطيات الأولية، وتولت الأجهزة الطبية أمر ثمانية أشخاص”.

وأضافت أن “السبب الأولي للحادث هو فقدان السيطرة على السيارة. تم توقيف السائق واقتياده إلى مركز الشرطة”، موضحة أنه “يجري التحقق من هذه المعلومات”.

وأكدت وكالات الأنباء الروسية إصابة ثمانية من العابرين من دون أن تحدد مدى خطورة إصاباتهم. وأكد مركز رصد حركة السير في موسكو عبر تويتر عدم سقوط قتلى.