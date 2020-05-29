قامت شرطة ولاية مينيسوتا باعتقال مراسل شبكة “سي ان ان”، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر للاحتجاجات التي تشهدها المدينة كما تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

واندلعت الاحتجاجات في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وقال مكتب العلاقات العامة لشبكة CNN، في تغريدة عبر تويتر، إنه “تم اعتقال مراسل CNN وفريقه هذا الصباح في منيابوليس خلال أداء عملهم رغم تعريفهم عن أنفسهم، في انتهاك صريح للتعديل الأول في الدستور الأمريكي. على سلطات مينيسوتا بما فيهم الحاكم إطلاق سراح موظفي CNN الثلاثة فورا”.