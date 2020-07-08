نشر الفنان ” محمد أسامة ” الشهير ب ” أوس أوس ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علق من خلاله عن وفاة رضيعه ” علي ” الذي وافته المنية في شهر يونيو الماضي .

وبكلمات مؤثرة وجه أوس أوس رسالة إلى فقيده الراحل قائلا : ” مفيش كلام يتقال غير الحمد لله حتة مننا سبقتنا في الجنة بإذن الله .. ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة في الدنيا بس ميتعزش أكيد على اللي خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا ” .

وتابع : ” بإذن الله يكون في كفالة سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقي يا حبيبي .. ربنا يصبرنا على فراقك يا علي وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يارب وربنا يبعد أي حاجة وحشة عننا وعن أي حد اللهم آمين ونتقابل قريب يا علي .. الحمد لله قدر الله وماشاء فعل ” .