شهدت كنيسة أبو سيفين بمنطقة المهندسين منذ قليل وصول جثمان الفنان ” المنتصر بالله ” لبدء مراسم الجنازة .

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء لزوجته وبناته وجاء من بينهم كلا من الفنانين هاني رمزي وأحمد بدير والمخرج ماندو العدل ونقيب المهن التمثيليلة في مصر الفنان أشرف زكي والإعلامية بوسي شلبي .

ومن المقرر أن تقيم أسرة المنتصر بالله العزاء مساء يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلى بالزمالك .

يذكر أن الفنان المنتصر بالله رحل عن عالمنا يوم أمس السبت عن عمر يناهز ال 70 عاما بعد صراع مع المرض .