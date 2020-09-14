تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” على الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” والمقام حاليا .

وظهرت ديانا كرزون مرتدية فستان الزفاف برفقة زوجها وتناولت مقاطع الفيديو مشاهد من الزفة .. كما ظهرت في إحدى الصور وهي تقبل يد والدتها وهما في حالة تأثر شديدة .

وكانت ديانا قد أعلنت صباح اليوم بشكل مفاجئ عن إقامتها لحفل زفافها مشيرة إلى رغبتها في دعوة جميع الأهل والأصدقاء ولكن ما منعها عن ذلك هو إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون كانت قد أعلنت عن ارتباطها بمعاذ العمري في شهر فبراير الماضي وبعد ذلك بأيام أعلنت عن عقد قرآنهما في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .