وصل منذ قليل جثمان الفنان المصري الراحل ” محمود ياسين ” إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر .

حيث تم تشييع جنازته بعد ظهر اليوم ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن في مقدمتهم أسرته حيث تواجدت زوجته الفنانة ” شهيرة ” ونجله الفنان ” عمرو محمود ياسين ” وإبنته الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” وزوجها الفنان ” محمد رياض ” .

كما حضر كلا من الفنانين لبلبة وميرفت أمين وحسين فهمي ويسرا وعزت العلايلي ورشوان توفيق وخالد النبوي وأحمد السقا وأشرف زكي ونادية الجندي ومحمود حميدة وغيرهم .

يذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا صباح يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض .