شاهد.. اول ظهور للاميرة هيا بنت الحسين منذ اختفائها وهذا ما طلبته من المحكمة!

ظهرت الأميرة هيا، زوجة حاكم دبي، في المحكمة العليا البريطانية اليوم الثاني، من معركتها القانونية بشأن الطلاق من زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوصاية على أطفالهم.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، طالبت الأميرة هيا من المحكمة سرعة إصدار أمر قضائي يخص حضانة طفليها، وحمايتهم وعدم إزعاجهم من قبل زوجها حاكم دبي، كاشفة عن مفاجأة جديدة متعلقة بإجبار أحد أطفالها على الزواج القسري.

وشوهدت الأميرة البالغة من العمر 45 عامًا، للمرة الأولى أمس الثلاثاء، منذ اختفائها عندما دخلت إلى محكمة العدل الملكية بلندن، برفقة محامية الطلاق المتخصصة بقضايا الانفصال الملكي، والتي أطلق عليها اسم “ستيل ماجنوليا”، والتي عرفت بأنها كانت مسئولة عن قضية انفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا، وطلاق بول مكارتني هيذر ميلز.

وجلست الأميرة هيا، غير الشقيقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في الصف الأمامي للمحكمة للمطالبة بمعرفة مصير أطفالها وحمايتهم، بينما لم يحضر زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واكتفي بإرسال محامين عنه.