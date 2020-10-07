انتشرت على عدد من الحسابات عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للنجمة التركية ” بيرين سات ” برفقة جدتها .

والتي لفتت الأنظار إليها بشكل كبير نحو شكلها وملامحها التي رأى الكثير من المتابعين إنها تشير إلى إنها كانت جميلة في سن الشباب .

وأكد البعض على أن الجدة مازالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة .. والبعض الآخر تحدث عن أن بيرين سات ورثت جمالها من جدتها .

فجاءت تعليقات المتابعين مثل : ” الجدة تجنن عيل كيف شبابها ؟ ” و ” جدتها أحلى ” و ” كانت جميلة .. بيرين ورثت جمالها من جدتها ” و ” ماشاء الله الجدة واضح أيام شبابها أجمل من بيرين ” .