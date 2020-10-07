نشرت الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” صورتين عبر حسابها على مقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” احتفالا بعيد ميلاد إبنتيها اليوم الأربعاء .

وظهرت رانيا فريد شوقي في إحدى الصور مع إبنتها الكبرى ” فريدة ” وإبنتها الصغرى ” ملك ” واللتين أنجبتهما من مصمم الرقصات ” عاطف عوض ” الذي انفصلت عنه منذ سنوات .

وكتبت في تعليقها علي الصورة التي تضمنت مرحلة الطفولة والوقت الحالي قائلة : ” عيد ميلاد بناتي الاتنين النهاردة .. ربنا يحفظهم ويحرسهم ويباركلي فيهم يارب ” .

أما الصورة الثانية فظهرت بها رانيا فريد شوقي مع إبنتها ملك التي بدت تشبهها لدرجة كبيرة جعلت المتابعون يقولون بإنها نسخة منها .

وقالت رانيا فريد شوقي معلقة على الصورة : ” أنا وبنتي الصغيره ملك .. كل سنة وانتي طيبة يا حياتي كلها .. بحبك ” .