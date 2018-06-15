شاهد.. رونالدو يسجل اول هاتريك في كأس العالم 2018 في مباراة مثيرة مع اسبانيا انتهت بالتعادل 3 – 3

“هذه ليلتي” هكذا غناها الدون للجماهير الإسبانية في روسيا بتسجيل هاتريك رائع في شباك منتخب اللاروخا، صاروخ ماديرا غرد على حساب دي خيا ليسجل الثالث في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ليمنح منتخب بلاده التعادل أمام اسبانيا.

رونالدو هز شباك دي خيا بتصويبة من العيار الثقيل من ركلة ثابتة أكد من خلالها أن العمر مجرد رقم بالنسبة له وأنه قادر على قيادة البرتغال لأدوار بعيدة في البطولة الحالية.

كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يُسجل “هاتريك” ضد إسبانيا في كأس العالم 2018.