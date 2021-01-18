أشعل مقطع فيديو لحفل زفاف مصري الجدل والغضب بمواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية بسبب الاسلوب الجديد والغريب.

وظهرت العروس، وهي تنتظر عريسها بفستان الزفاف، داخل غرفة نوم بأحد الفنادق الكبرى، بصحبة صديقاتها اللاتي ظهرن بالروب الستان من اللون الذهبي.

وبعدها دخل العريس فجأة مرتديا روب ستان أسود، واقترب من عروسه، فاحتضنها بشدة على السرير، لتتعالى الزغاريد على نغمات المهرجانات الشعبية.

وتبادل العريس وعروسته مشروبا، بينما التقطت لهما الصور التي باتت تتداول بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ردود فعل غاضبة.

وهاجم رواد السوشال ميديا هذا الأسلوب الجديد للزفاف وانتقدوا جرأة جلسة التصوير، في حين رأها البعض حرية شخصية