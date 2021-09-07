شارك السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتناول «المفطح» بيده على الطريقة السعودية، وذلك خلال مأدبة غداء مع محافظ شقراء عادل البواردي.

وقال السفير الياباني عبر حسابه على «تويتر»: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس pic.twitter.com/hEx8w6Cznt — Iwai Fumio (@FumioIwai) September 6, 2021

وراقب السفير الياباني محافظ شقراء في طريقة تناوله للمفطح بيده، حيث كان يحاول تقليده المحافظ في طريقة الأكل.

وقد اثار المقطع تفاعلا واسعا من المتابعين حيث اثير الجدل حول طريقة تناول الطعام باليد خاصة مع وجود البدائل وكان من بين التعليقات: “لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذه العادة في تناول الطعام بالأيدي لا يجيدها كثيرون من أهلها، خاصة جيل الشباب، وهي تتلاشى بسرعة. تحياتنا وتقديرنا للمحاولات.” فيما قالت اخرى “معقول فيه احد للحين يأكل بيده؟! هذي عادات وانتهت..”.

كانت شائعة قبل توفر البدائل ، أما اليوم فعادة غير مقبولة و لا تليق . — حسن الغامدي (@hasangamdi1) September 6, 2021

مفطح مثل الدولمة و الثريد و بقية الاكلات ما تناكل بل خاشوكة طبيعتها لازم بل ايد بس اكو ناس تاكلهن بلخاشوكة كل واحد بلطريقة الي يرتاح بيهة بل اكل — ‏𓆩 باء 𓆪 (@xzv199) September 7, 2021

مستحيل اكل بملعقه وعادي عايش اطلع مطاعم مع اهلي واكل بيدي واعلم اطفالي الاكل باليد اولاً — Ayyub Alssum (@A38557746) September 6, 2021

يذكر أن المفطح أكلة تشتهر بين سكان المملكة العربية السعودية وتطبخ كذلك في الكويت والعراق وبعض دول الخليج العربي، وغالبًا ما تُقدّم في المناسبات والاحتفالات مثل الزواجات .والأعياد وغيرها وهي أحد رموز الكرم بين الناس