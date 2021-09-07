شارك السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتناول «المفطح» بيده على الطريقة السعودية، وذلك خلال مأدبة غداء مع محافظ شقراء عادل البواردي.
وقال السفير الياباني عبر حسابه على «تويتر»: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».
وراقب السفير الياباني محافظ شقراء في طريقة تناوله للمفطح بيده، حيث كان يحاول تقليده المحافظ في طريقة الأكل.
وقد اثار المقطع تفاعلا واسعا من المتابعين حيث اثير الجدل حول طريقة تناول الطعام باليد خاصة مع وجود البدائل وكان من بين التعليقات: “لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذه العادة في تناول الطعام بالأيدي لا يجيدها كثيرون من أهلها، خاصة جيل الشباب، وهي تتلاشى بسرعة. تحياتنا وتقديرنا للمحاولات.” فيما قالت اخرى “معقول فيه احد للحين يأكل بيده؟! هذي عادات وانتهت..”.
يذكر أن المفطح أكلة تشتهر بين سكان المملكة العربية السعودية وتطبخ كذلك في الكويت والعراق وبعض دول الخليج العربي، وغالبًا ما تُقدّم في المناسبات والاحتفالات مثل الزواجات .والأعياد وغيرها وهي أحد رموز الكرم بين الناس