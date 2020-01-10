شاهد: شاب مصري استفزته والدته بطلب الزواج.. ففاجأها بالزفاف على 4 فتيات

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صور لشاب صعيدي، يظهر ببدلة زفاف ومعه 4 فتيات يرتدين فساتين الزفاف، وعلق البعض “صعيدي اتجوز 4 مين يقدر يعملها”، و”الله عليك يا حبيب والديك”، وغيرها من التعليقات التي أثارت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تواصلت الصحف المصرية مع الشاب عمر عبده، وهو شاب من مدينة قنا، يبلغ من العمر 29 عاما، وهو صاحب الصور، ليروي حقيقة القصة.

قال عمر، إنه الإبن الثالث بين إخوته، وجاء دوره في الزواج، وطلبت منه والدته التي تعمل مدرسة بالتربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أن يتزوج، ولكنه كان يرفض ذلك.

وأوضح عمر، أنه أسرته شبه قاطعته، فملابسه لم تعد تُغسل، وطعامه لم يعد يُجهز له كالعادة، كنوع من المداعبة والضغط عليه ليتزوج، بعد ترديد كلمة “عايزين نشوفوك عريس ، ونفرحوا بك ونخلص منك أكثر من مرة”.

وأشار إلى أنه فكر في طريقة “عشان أمه تشوفه عريس ببدلة الفرح”، فوصل تفكيره أن يعمل سيشن يرتدي فيه بدلة فرح ومعه عروسة كنوع من الهزار وليس الجدية، ولكن فكرة عروسة واحدة تظهر معه في الصورة، كان من الممكن أن تحدث لها مشاكل خاصة في المجتمع الصعيدي.

وأضاف أنه وصل تفكيره إلى أن تظهر معه في السيشن 4 فتيات، حتى يسعد والدته قائلا : “مش هي عايزة تشوفني عريس والله ما هزعلها”.

وتابع عمر، حاولت التواصل إلى “مودل” ولكنهن رفضن بعد معرفة القصة، حتى تواصل مع فتيات تعملن في مجال المسرح، وتم التنسيق معهن لعمل السيشن في الأقصر ، وبالفعل تم ذلك. وأشار إلى أن والدته ، أعجبت بالفكرة، ودعت له بالهداية، وأن يتزوج بالفعل.