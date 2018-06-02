شاهد.. طالب يدعو أردوغان للسحور معه على تويتر.. فكان رد الرئيس مفاجئاً مرتين

لم يكن يتوقع الطالب التركي غونغور أتاك أن يكون رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعوته بهذه السرعة.

فقد كتب أتاك، الذي يدرس في كلية طب الأسنان بجامعة يلدرم بايزيد في أنقرة، على حسابه بموقع تويتر رسالة مفتوحة إلى الرئيس أردوغان، داعياً إياه إلى مشاركته وأصدقاءه طعام السحور في السكن الطلابي. وغرد الطالب قائلاً: “سيدي الرئيس، هل لنا أن نستضيفك في سكن حسين غازي (الطلابي) لتناول طعام السحور معاً؟”.

وقام أردوغان بمفاجأة الطالب، عندما شارك تغريدته على حسابه الرسمي ورد عليها بالقول: “سآتي إذا كان الشاي جاهزاً”.

أما المفاجأة الثانية، فكانت عندما وصل الرئيس التركي إلى سكن الطلاب، وشاركهم طعام السحور كما تمنى أحدهم.

وفي تغريدة لاحقة، نشر الرئيس التركي مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يتناول الطعام مع الطلاب في السكن”.

وأبدى الطلاب حماسة في الترحيب بأردوغان والتقطوا صور “سيلفي” معه خلال الزيارة.

Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak? @RT_Erdogan — Gamanli (@gngratkkk) ٣١ مايو ٢٠١٨



