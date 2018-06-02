الصفحة الرئيسية منوعات شاهد.. طالب يدعو أردوغان للسحور معه على تويتر.. فكان رد الرئيس...

شاهد.. طالب يدعو أردوغان للسحور معه على تويتر.. فكان رد الرئيس مفاجئاً مرتين

بواسطة -
0 105

لم يكن يتوقع الطالب التركي غونغور أتاك أن يكون رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعوته بهذه السرعة.

فقد كتب أتاك، الذي يدرس في كلية طب الأسنان بجامعة يلدرم بايزيد في أنقرة، على حسابه بموقع تويتر رسالة مفتوحة إلى الرئيس أردوغان، داعياً إياه إلى مشاركته وأصدقاءه طعام السحور في السكن الطلابي. وغرد الطالب قائلاً: “سيدي الرئيس، هل لنا أن نستضيفك في سكن حسين غازي (الطلابي) لتناول طعام السحور معاً؟”.
وقام أردوغان بمفاجأة الطالب، عندما شارك تغريدته على حسابه الرسمي ورد عليها بالقول: “سآتي إذا كان الشاي جاهزاً”.
أما المفاجأة الثانية، فكانت عندما وصل الرئيس التركي إلى سكن الطلاب، وشاركهم طعام السحور كما تمنى أحدهم.

وفي تغريدة لاحقة، نشر الرئيس التركي مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يتناول الطعام مع الطلاب في السكن”.

وأبدى الطلاب حماسة في الترحيب بأردوغان والتقطوا صور “سيلفي” معه خلال الزيارة.


لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.