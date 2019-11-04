شاهد طبيبة عراقية تقدم عرض صادم ومغري لرئيس وزراء بلادها مقابل استقالته.. ومغردون يتفاعلون

أعلنت طبيبة التجميل العراقية هند ياسري المقيمة في لندن عن تقديمها عرضاً مغرياً لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقابل استقالته من رئاسة الحكومة العراقية بعد تصاعد الاحتجاجات في العراق وسقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في صفوف المتظاهرين .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
سيادة الرئيس عادل عبد المهدي .للاسف لايليق بك ان تكون رئيسًا لهذا الشعب العظيم . نحن نريد رئيسا وسيمًا يليق بجمال أحلامنا وجمال إنسانيتنا . عند استقالتك وعد مني عمليات تجميل رقبتك الممتلئة وتطويل رقبتك القصيرة على أيدي / علاج مجاني في بريطانيا 💉 Dear Iraqi president. It’s time to leave and save your dignity. I offer you free décolleté treatment and get rid of your awful double chin 💉#beauty #asthetic #love #peace #fashion #doctor #uk
ووفقا لتغرديتها على حسابها الشخصي على إنستغرام وتفاعل معها مغردون ، وعدت الطبيبة العراقية رئيس وزراء بلادها عادل عبد المهدي بإجراء عدة عمليات تجميلية وذلك في مشاركة منها لدعم المظاهرات في بلادها المطالبة بمحاسبة الفاسدين واستقالة عبد المهدي بعدما فشل في منع قتل الشباب العراقي من قبل ميليشيات الحشد الشعبي.