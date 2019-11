شاهد طبيبة عراقية تقدم عرض صادم ومغري لرئيس وزراء بلادها مقابل استقالته.. ومغردون يتفاعلون

View this post on Instagram

سيادة الرئيس عادل عبد المهدي .للاسف لايليق بك ان تكون رئيسًا لهذا الشعب العظيم . نحن نريد رئيسا وسيمًا يليق بجمال أحلامنا وجمال إنسانيتنا . عند استقالتك وعد مني عمليات تجميل رقبتك الممتلئة وتطويل رقبتك القصيرة على أيدي / علاج مجاني في بريطانيا 💉 Dear Iraqi president. It’s time to leave and save your dignity. I offer you free décolleté treatment and get rid of your awful double chin 💉#beauty #asthetic #love #peace #fashion #doctor #uk