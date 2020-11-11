نشر حارس مرمى منتخب مصر السابق ” عصام الحضري ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” من احتفاله بخطوبة إبنته شاهندا .

وظهر عصام الحضري في الصور برفقة إبنته العروس وعائلته في حفل أقيم بفيلا الحضري اليوم الأربعاء بحضور عدد من الأهل والأصدقاء .. على أن يقام حفل آخر بعد ساعات قليلة فى أحد الأماكن على النيل .

وكتب عصام الحضري في تعليقه على الصور : ” بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندا .. ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير إنتي و عمر حبيبي وإبني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة .. كبرتي يا شوشو وكبرتيني ” .