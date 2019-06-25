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شاهد .. عودة 3 رواد فضاء الي الارض بعد رحلة استمرت 204 يوم

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هبطت اليوم في كازاخستان البعثة 59 التابعة للمحطة الدولية للفضاء بسلام إلى الأرض بعد قضاء أكثر من 6 شهور في الفضاء .

وعرضت قناة ” روسيا اليوم ” لقطات من عودة ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية صباح اليوم على متن مركبة فضاء روسية من طراز ” سويوز ” في رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف من المحطة الفضائية .

ويضم الفريق كلا من رائدة الفضاء الأمريكية ” آن ماكلين ” و رائد الفضاء الروسي ” اولينغ كونو ننكور ” و رائد الفضاء الكندي ” ديفيد سان جاك ” .

وبمجرد هبوط المركبة الفضائية ” سويوز ” على الأرض تم نقلهم إلى خيمة طبية لتلقي الفحوصات اللازمة .

وكان الفريق قد قضى 204 يوما في محطة الفضاء الدولية حيث لفوا مدار الأرض 3264 مرة أي ما يعادل مسافة تجاوزت 86 مليون ميلا بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” .

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