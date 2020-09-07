احتفل اسماعيل غنام، لاعب كرة قدم مصري يلعب حاليا مع نادي أنكونيتانا الإيطالي، باسلام زوجته الاجنبية عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر اسماعيل غنام في الفيديو وهو يلقن زوجته الشهادة وعلق كاتبا: “هيفضل احسن ڤيديو في حياتي واحسن قرار ربنا اكرمني فيه واخدته، لحظه اعلان زوجتي اسلامها.. الحمدلله دائما وابدا”.

وكان اسماعيل قد نشر قبل ذلك صورا له مع زوجته وعائلتها وقال: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات اليوم تم عقد قراني وربنا اكرمني وجعلني سبب في ادخال واعلان زوجتي اسلامها “.

غير ان اسماعيل لم يسلم من بعض الانتقادات على الفيديو، حيث كتب احدهم “بعيدا عن ان ركبتكً باينه ولابس سلسله بس ب التوفيق” ليرد عليه قائلا: “ان شاء الله اخدت بنصايحكم ومش هلبسهم تاني”

وعن سبب ارتداء زوجته لعباءة قال اسماعيل “انا ماجبرتش مراتي انها تلبس كده ، الحمدلله هي اختارت ده لوحدها ودي حاجه فرحتني جدا”

يذكر أن اسماعيل غنام والشهير بـ جوبا عمره عشرون عاما وكان لاعب ناشىء بنادي المحلة المصري قبل ان يسافر الى ايطاليا متنقلا بين اندية الدرجة الثالثة