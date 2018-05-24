شاهد.. لبنانية تهدد قوى الأمن بمطار بيروت وأخرى تصفهم بالكلاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لحادثتين منفصلتين لفتاتين في لبنان، حيث قامت الفتاة في الفيديو الأول بالهجوم على قوى الأمن في مطار بيروت وتوجيه الشتائم لهم ، فيما ظهر عليها أنها لا تنصاع لأوامرهم ، كما رفضت الذهاب معهم إلى مكتب قوى الأمن ، وذلك بعد تحرير مخالفة لها.

وفي الفيديو الآخر يظهر فتاة أيضاً تتهجم على أفراد قوى الأمن في نفس المكان ولكن في واقعة مختلفة ، وتصفهم بالكلاب، فيما ذكرت مصادر بحسب صحيفة النهار اللبنانية، أنه تم تحرير محضر للفتاتين في حينها ، ولم تنجح إتصالاتهما في إخراجهما إلا بعد أن اعتذرا لأفراد قوى الأمن.