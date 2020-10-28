أجرت الفنانة ” منة شلبي ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي .

والذي تحدثت من خلاله عن دعم عدد من النجمات لها خلال مشوارها الفني ومنذ بدايتها من بينهم كلا من ” يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ” .

فقالت : ” دول على المستوى الإنساني أهلي بيقفوا جنبي وبيشيلوني وبيكلموني وبينصحوني .. أنا عمري ما أقدر أنسى اللي ليلى بتعمله معايا ولا يسرا ولا إلهام ” .

وخلال حديثها تصادف وجود الفنانة ليلى علوي التي تفاعلت مع ما قالته منة شلبي عنها وقامت بتقبيل رأسها .

لترد منة شلبي عليها قائلة : ” ليلى دي أحلى واحدة في العالم بحبها حب فظيع .. عمرها ما اتغيرت معايا من وأنا في بحب السيما كانت تاخدني من إيدي وتقولي اعملي كذا ومتعمليش كذا ” .

وتابعت : ” لما كان حد بيضايقني في هذا الصباح والمساء كانت هي بتقف معايا وممكن تديني هدومها عشان البسها .. الست دي حنونة ورائعة وجدعة يا بخته اللي تحبه ليلى ” .

وبسؤالها عن إمكانية أن يجمعها بليلى علوي عمل فني مرة أخرى قالت : ” طبعا .. هي تشاور بس وتقول تعالي يا منة .. ده متعة وليا الشرف ” .