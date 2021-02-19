استضاف الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة الامس من برنامج “أنا هيك” المذاع على قناة الجديد مواطن لبناني، يدعى محمد يموت، متحول من الاسلام الى المسيحية حيث تحدث عن تجربته.

في البداية، أكد محمد انه لم يجد ضرورة الى تغيير اسمه بعد اعتناقه المسيحية قائلا ان “اسم محمد كان موجود في الجاهلية قبل ظهور الاسلام” وأنه اراد ان يثبت انه بالامكان ان يجمع بين اسمه وبين الديانة المسيحية.

وكشف محمد أن والدته كانت تعمل عاملة منزلية بعد طلاقها من والده أثناء حملها به وان رحلة تحوله الى المسيحية بدأت من طفولته من عمر الست سنوات عندما كان يزور الكنيسة الانجيلية يوم الاحد حيث عثر على الاهتمام الذي لم يجده في حياته العائلية.

وأضاف محمد ان والده كان احد قادة منظمة التحرير الفلسطينية وبأنه تعرف عليه في عمر الـ 31 حيث سافر الى المانيا والتقى به هناك للمرة الاولى.

وعن لقائه بوالده كشف انه تفاجىء من اعتناقه للمسيحية وقال له “انت كافر وحتروح على جهنم وهذا حيجيب عار لنا” فأجابه “انت بعد 31 سنة تركتني ما فيك تحكي هذا الحكي شو بدك بهالشغلة خلينا نشوف كيف فينا نحب بعض” وتابع “في تقصير كثير لو كان بدك اني كون مسلم كنت تفضل فرجيني المثل والمثال”.

وعن تعرضه للتنمر والتهديد بسبب تغيير دينه، قال محمد “الانسان الذي يعتبرني كافر منشق مرتد هو يقول لي ما هو الدين الذي يمشي وراءه هو ويثبت هواجسي وخوفي والحقائق التي اعرفها” وتابع “اذا انت بتقلي انا كافر انا سؤالي ليش انا كافر لأني انا متزوج امرأة واحدة لأني بهتم بولادي لأني متعلم لأني بساعد الفقير وبهتم باليتيم انا كافر وانت منيح لأنك ماشي على دين معين؟”.