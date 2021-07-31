تعرض الداعية المصري عمرو خالد لموقف محرج خلال استضافته في لقاء على قناة العربية حيث سأله المذيع بشكل مفاجىء عن إعلان “فراخ تدخلك الجنة” المثير للجدل.

وكان عمرو خالد يتحدث عن قاعدة روحية تقول “الملتفت لا يصل” ليفاجئه خالد مدخلي بسؤال “ايش علاقته هذا في الدجاج؟” ما اربك عمرو خالد والذي رد بالقول “انا باعتبر دي نوع من عدم التقدير أنك تقولي حاجة زي كده”.



وتابع “انت رجعتني لحاجات شخصية” مؤكدا انها الاعلان تم فهمه بشكل خاطىء وبعد اصرار المذيع قال عمرو خالد “مش عايز حاجة من حد لكن كونه كان في اعلان عشان استطيع اني اصرف على الشغل اللي بعمله ولا ارتزق منه لازم كنت اقدر استطيع عشان اصرف ووارد انه يحصل خطأ”.



وردا على سؤال المذيع له عن تحديد الخطأ في الإعلان قال “خالد”: ” الخطأ في اصطياد الأخطاء.. متودنيش في مناطق مش مفيد تكلمني فيها.. أنا بكلمك في فكر وأنت بتكلمني في إعلان “.



وتابع: “لما تكلمني في إعلان هقولك الإعلان اتفهم غلط وتحط غلط وكان في غلط.. ويا سيدي أنا غلطت” .