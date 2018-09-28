شاهد… مراكب الصيادون تنقذ ركاب طائرة بوينغ هبطت في مياه المحيط!

نجا ركاب طائرة ركاب بأعجوبة من الموت، مؤخرا، بعدما انحرفت المركبة الجوية التي كانوا على متنها عند الهبوط فسقطت في بحيرة متصلة بالمحيط بإحدى دول المحيط الهادي.

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وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” فإن طائرة “بوينغ 737-800” كانت تستعد للهبوط في مطار بجمهورية ولايات ميركونيسيا المتحدة قبل أن تستأنف طريقها صوب بابوا غينيا الجديدة، لكن حادثا غير متوقع فاجأ عشرات الركاب حيث سقطت الطائرة في المحيط.

وسارع صيادون محليون بمراكبهم البسيطة إلى إنقاذ الركاب من الطائرة وذكرت مصادر طبية أن الحادثة أدت إلى إصابات بالكسور ونقل الجرحى إلى المستشفى على الفور لأجل تلقي العلاج.

المصدر: Skynewsarabia.com