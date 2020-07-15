نشر الحساب الرسمي لمنصة ” شاهد ” على موقع التغريدات تويتر مقطع فيديو يعرض مشاهد جديدة من الفيلم الوثائقي ” الرواية الكاملة ” الذي يتناول واقعة سرقة فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” .

وظهرت في تلك المشاهد نانسي عجرم وهي تروي تفاصيل الحادث بالإضافة إلى مشاهد من كاميرات المراقبة أثناء الحادث .

والتي ظهرت بها نانسي وهي تركض بملابس النوم عقب ظهور السارق ولحظة إطلاق زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” على محمد الموسى المتهم باقتحام منزلهم .

ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث وهي تردد : ” هذا أصعب يوم .. ما بعرف كيف مر علينا .. دقائق كأنها سنة ” .

ومن المقرر بداية عرض فيلم الرواية الكاملة على منصة شاهد vip يوم غد الموافق 16 يوليو .