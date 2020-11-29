نشرت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ترد من خلاله على الاتهامات والانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا باستغلال إبنتها وإهمال تربيتها من أجل تحقيق مكاسب مادية .

مؤكدة على غنها لن تلتزم الصمت بعد ذلك وستخرج للدفاع عن نفسها وكشف الحقائق والمستور على حد تعبيرها وما تعرضت له من ظلم .

فقالت منى السابر : ” أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص ومافيني إلا إني أتكلم ما في مفر ولازم أتكلم وأدافع عن حالي .. َكل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد يتفلسف والعين بالعين والسن بالسن ” .

وتابعت : ” الكل قاعد يتابع هالقضية من زمان وتعرفون أني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت .. بس أنا في فترة من الفترات حفاظًا على مشاعر أولادي صمت .. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع ” .

وأضافت : ” أنا من حقي أدافع عن حالي مثل ما في بعض الفئات بتقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد وأنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولادها .. اتق شر الحليم إذا غضب .. والله والله علي وعلى أعدائي ” .