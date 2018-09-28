شاهد.. وزير لبناني يعنف أسرة سعودية “لفظيا” في مطار بيروت

تداولت مواقع لبنانية مقطع فيديو يظهر وزير الإعلام الأسبق وليد الداعوق وهو يعنف أسرة سعودية في مطار رفيق الحريري بحجة أن الأسرة تريد تجاوز صف الانتظار. وقال الداعوق لقناة الجديد: “مثلنا مثلهم… في السعودية بيوقفوا مثل الشاطرين في الصف إلا هنا في لبنان”.

وقال عدد من المعلقين على الحادثة أنه كان بالإمكان تنبيه الأسرة إلى خطئها دون الحاجة إلى استخدام العنف اللفظي. الداعوق كان وزيرا في حكومة عام 2011 التي عُدت وقتها حكومة حزب الله الإرهابي بعد سحب الثقة من حكومة سعد الحريري من قبل الحزب الإرهابي وحلفائه في البرلمان.