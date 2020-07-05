نشرت الفنانة ” شيماء سيف ” تسجيلا صوتيا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” .

والتي كانت قد أرسلتها رجاء الجداوي لها في وقت سابق للاطمئنان عليها .

وكتبت شيماء سيف في تعليقها على التسجيل الصوتي عن علاقتهما معربة عن حبها وحزنها على رحيل الجداوي قائلة : ” كانت صحبتى وحبيبتى وزى أمى ربنا يعلم محبتك فقلبى من أول يوم اتقابلنا وكان تانى عمل ليا كنت صغيرة .. أول ما شوفتينى ضحكتى وقولتيلى إنتى قلبك أبيض زى أميرة بنتى وبتفكرينى بيها ” .

وتابعت : ” وربنا هيكرمك فى شغلك وهتفتكرى كلامى بس أهم نصيحة هقولهالك هى احترام المواعيد فى شغلنا ومن يومها وأنا ماشية بنصيحتك وبقينا أعز أصحاب ولما اشتغلنا سوا بعدها فعلا كانت أحلى أيام كنت بروح اللوكيشن علشانك علشان افضل معاكى وتحكيلى كل ذكرياتك ” .

وأضافت شيماء سيف : ” يوم فرحى عمرى ما هنسى نظرتك ليا وفرحتك بيا كإنك أمى بالظبط وزادت فرحتى لما جيتى سكنتى جنبى وبقيتى تصحى الصبح تقوليلي تعالى حالا نفطر سوا وحشانى انزل جرى اجيلك وعمرها ما كانت بترسى على فطار لا ده أنا كنت بمشى من عندك آخر الليل ” .

واستكملت : ” من كتر ما كنتى مبتسبنيش امشى عشان قعدتنا حلوة وروحك حلوة .. أنا بحبك اوى واوعدك عمرى ما هنساكى وهفضل ادعيلك لاخر يوم في عمرى ” .

واختتمت شيماء رسالتها بالدعاء لها فقالت : ” ربنا يرضى عنك ويثبتك عند السؤال ويجعل ألمك وخوفك في ميزان حسناتك .. اللهم لقنها حجتها واغفر لها وارحمها .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .