نشرت مجلة ” شارلي إيبدو ” الفرنسية صورة لرسم كاريكاتيري على خلفية التصريحات التي خرجت بها ” ميغان ماركل ” زوجة الأمير هاري مؤخرا ضد العائلة المالكة البريطانية متهمة إياها بالعنصرية .

فظهر في الرسم الكاريكاتيري الملكة ” إليزابيث الثانية ” وهي تضع ركبتها على رقبة ميغان ماركل على غرار ما تعرض له الأمريكي من أصول إفريقية ” جورج فلويد ” الذي لقى مصرعه العام الماضي على يد الشرطة الأمريكية .

وجاء في تعليق المجلة على الصورة : ” لماذا غادرت ميغان قصر باكينغهام ؟ ” .. وصوّرت ميغان كأنها تقول : ” لأنني لم أكن أستطيع أن أتنفس ” .

وأثار ذلك الرسم الكاريكاتيري ردود فعل غاضبة من جانب البريطانيين لأنه يظهر الملكة إليزابيث في هيئة عنصرية وهو ما يشكل إتهاماً كبيراً لشخصها .. فيما أشار آخرون إلى أن المجلة معروفة بإثارتها للجدل والمشاكل ولا داعي لأن يغضب محبو الملكة .