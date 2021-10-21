أعلنت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس عن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في روسيا أطلق عليها إسم ” إيه.واي.2.4 ” وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بها .

ونقلت وكالة الإعلام عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك ” كاميل خافيزوف ” ما صرح به حول إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة الجديدة على نطاق واسع كما أنه يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا .

وهو الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا .. مما دفع الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” إلى الموافقة على قرار إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية شهر نوفمبر المقبل .

فقال في إجتماع له مع مسئولي الحكومة : ” من المهم الآن خفض ذروة الموجة الجديدة من الوباء .. وفي هذا الصدد وبالنظر إلى الوضع الحالي فأنا بالتأكيد أؤيد المقترحات بإعلان أيام عطلة في جميع أنحاء البلاد مدفوعة الأجر اعتبارا من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر ” .

كما وافق بوتين على منح الجمهوريات والأقاليم الروسية الحق في تخصيص أيام عطلة إضافية لمكافحة فيروس كورونا .. ودعا الجميع بالتحلي بالمسئولية في مواجهة هذه الأزمة وحث على تلقي اللقاح .

يذكر أن الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا سجلت يوم أمس الأربعاء في مختلف أنحاء روسيا رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة .