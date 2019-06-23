عارضة أزياء تتهم 4 من لاعبي منتخب مصر بالتحرش .. والمنتخب يرد في تعليق رسمي

صرح إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم في لقاء تليفزيوني مع قناة ” تايم سبورت ” اليوم أن ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي أمس السبت بشأن تحرش أربعة من لاعبي المنتخب بعارضة الأزياء المصرية ” ميريهان ” لفظيا عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ليست شائعة .. قائلا : ” ما حدث ليس إشاعات ، في عصر السوشيال ميديا أصبحت الأمور صعبة ” .

وأضاف : ” أن الموضوع ليس بحجم ما أثير وتحدثنا مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع ولم يختص أحدا بعينه وطالبهم بضرورة التركيز والالتزام خلال الفترة المقبلة ” .

وكانت قد اتهمت ” ميريهان ” التي تعمل في مجال الموضة والأزياء وتعيش في دبي أربعة من لاعبي منتخب مصر وهم عمرو وردة ومحمود حمدي ” الونش ” وأحمد حسن ” كوكا ” وأيمن أشرف بملاحقاتها من خلال تعليقات عبر حسابها على موقع إنستجرام وإرسال رسائل لها في نفس التوقيت وأن هناك ما يشبه ” الرهان ” على مواعدتها .. وأن أحدهم طلب منها أن تقابله وأكد لها إنها لا يمكنها تجاهله وإنه سيحصل على رقم هاتفها الشخصي .

لتقوم ميريهان بنشر كل ما حدث عبر خاصية ” الاستوري ” بتوضيح تلك الرسائل وتراجعت عن كونهم أربعة لاعبين وقالت إنهم ثلاثة فقط موضحة أن أيمن أشرف لم يرسل لها أية رسائل بل شاهد الاستوري فقط التي قد قامت بإنزالها تحمل صورة لها ومن بعدها حدثت المشكلة .

عارضة أزياء مصرية تكشف عن رسائل مزعجة أرسلها بعض لاعبي المنتخب المصري -الذين يبدوا أنهم لا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم- على حسابها الشخصي في إنستجرام! Posted by EP Media on Saturday, June 22, 2019

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من لاعبي المنتخب الذين وردت اسماؤهم في القصة سوى أن قام اللاعب عمرو وردة بإغلاق حسابه الشخصي على انستجرام .

وسادت حالة من الغضب بين الجماهير على السوشيال ميديا التي أبدت غضبها على تصرفات وعدم تركيز بعض اللاعبين خلال معسكر البطولة .. فيما اتهم البعض الفتاة بافتعال أزمة غير حقيقية بغرض الشهرة .