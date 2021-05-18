رد الامير رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة بعدما وصف محلل سعودي بأنه “من أهل البدو” وذلك عبر برنامج “المشهد اللبناني” المذاع على قناة الحرة.

قال الأمير عبدالرحمن ” شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى”.

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#شربل_وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء البدو!

نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك.

تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) May 18, 2021

وتابع الأمير عبدالرحمن قائلاً : “استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!”.

وأضاف : “شربل وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!” .

#شربل_وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!..

إنتظر ونحن معك من المنتظرين.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) May 18, 2021

وأردف الأمير رده بمقطع من أوبريت “الجنادرية وعلق عليه : “بدون تحية ل #شربل_وهبة ومن هم على شاكلته”.

استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) May 18, 2021

واختتم تغريداته قائلاً : “استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..!”

يذكر ان هاشتاغات “حنا بدو” و”شربل وهبة” قد تصدر ترند موقع تويتر في السعودية بعد التصريحات المثيرة للجدل من قبل وزير الخارجية اللبناني.