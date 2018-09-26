عوضوها بـ٥٠ ألف ريال.. طفلة تتعرّض لضربة سيف أثناء احتفالات اليوم الوطني السعودي

حصلت طفلة سعودية على شيك بمبلغ 50 ألف ريال سعودي، تعويضاً عن تلقيها ضربة (غير مميتة أو جارحة) بسيف خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

وقد تداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو للطفلة الصغيرة، وهي ترقص وسط مجموعة رجال في أحد المجالس بالرقصات الشعبية، لكنها أثناء ذلك تلقت ضربة طفيفة بسيف أحد الرجال أثناء رقصه.

وفي الفيديو، أمسكت الطفلة برأسها فوراً، فيما توقف الرقص، لكن يبدو من الصور اللاحقة للطفلة أنها لم تصب بأذى.

إذ تداولت صورة للطفلة وهي تحمل شيكاً بمبلغ 50 ألف ريال سعودي أي ما يقدر بـ 13 ألف دولار، وقد حمل الشيك اسم سالم بن مسفر المري.

وأرفقت الصورة بتعليق يشير إلى أنّه هدية من الشيخ صبيح بن علي الصبيح للطفلة فائزة بنت سالم، بحسب ما نقل موقع “إرم نيوز” الإماراتي، ومجلة “لها” السعودية. وقد احتفلت المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ88، يوم الأحد 23 أيلول 2018، وشهدت عدداً من العروض المتنوعة في ‏مختلف المناطق.