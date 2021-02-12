ضجت منذ أيام مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه شابة تدعى انجل، وهي تتحرش بشقيقتها الصغرى، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة بين المتابعين، الذين طالبوا بمعاقبتها.



وبعد تصدر وسم “المتحرشة انجل” في الكثير من التعليقات الغاضبة، أكّد مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية ​السعودية​ عبر صفحته الخاصة، إتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن الفيديو.



وقال :”إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها، توضح بأنه تم رصد الحالة، وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها ، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 10, 2021