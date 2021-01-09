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كشفت وسائل إعلام إندونيسية اليوم السبت عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة طيران ” سريويجايا إيرلاينز ” بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا .

وكانت الطائرة في رحلتها الداخلية من جاكرتا إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية .. ووفقا لتليفزيون ” مترو تي.في ” أن الطائرة كانت تقّل 62 شخصا من بينهم 5 أطفال ورضيع وأنها من طراز ” بوينغ 737-500 ” .

فيما ذكرت خدمة ” فلايت رادار 24 ” لتعقب الطائرات على موقع تويتر أن الطائرة نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع .

ومنذ قليل خرج وزير النقل الإندونيسي بتصريحات له أكد من خلالها تحطم طائرة الركاب في بحر جاوة



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