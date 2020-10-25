نشرت الفنانة ” إيمان السيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على لقاء الفنانة ” ياسمين صبري ” مع قناة ” ON E ” التي أجرته على السجادة الحمراء في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي .

حيث تعرضت ياسمين صبري بسبب هذا اللقاء إلى موجة من السخرية بين المتابعين عند حديثها عن أعمالها المقبلة والأدوار التي تتمنى تجسيدها .. ولم تتحدث عن طبيعة الأدوار سوى أنها تدور حول المرأة .

فكتبت إيمان السيد حوارا تخيليا ساخرا على نمط حوار ياسمين صبري وجاء فيه : ” وأعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه ؟ .. بصي أنا بحب الكوكب أوي .. آه يعني عايزة تناقشي مشاكل الكوكب .. لأ هو مفيش مشاكل ” .

وتابعت : ” بس أنا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل .. هتتكلمي عن الزعابيب .. آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة على الحبل دي بتشدني أوي ” .