حل الفنان ” رضا حامد ” ضيفا مع الإعلامي المصري ” أسامة كمال ” في برنامجه ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة المحور الفضائية .

وخلال الحلقة تحدث رضا حامد عن تعرضه للظلم وتجاهل موهبته من جانب الفنان ” عادل إمام ” على الرغم من تحقيقه لنجاح كبير معه وخاصة بعد مشاركته للزعيم في فيلم ” أمير الظلام ” .

وأشار رضا حامد إلى موقف تعرض له من عادل إمام الذي رفض العمل معه مرة ثانية فقال : ” دخلتله في المسرح قولتله أستاذ عادل حضرتك بترتب حاجة جديدة يكون ليا دور معاك خطوة أحسن شوية .. قالي لأ يا حبيبي خلاص رضا أنا قدمتك وخلاص اشتغل بعيد عني ” .

وتابع : ” سعيد عبدالغني بعدها كان معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك زعقلي وقالي عادل واقف في الكواليس خلص بقي أنت هتترفض وأنا هاخد 15 يوم جزا بس مهمنيش اشتغلت وقعدت أضحك الجمهور وفي الأخر حصل خلاف من الإدارة كان وراه حد وتركت المسرحية ومشيت ” .

وفي تصريحات صحفية للفنان رضا حامد عن هذا الموقف أيضا الذي تعرض له خلال مسرحية بودي جارد ” إنه تم طرده من المسرحية قبل تسجيل النسخة التليفزيونية رغم إشادة الجمهور به .

وتابع : ” طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته .. قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني ” .