شارك الفنان المصري أحمد فلوكس المقطع المصوّر الأول الذي يجمعهما بعد عودتها الى بعضهما بعد سنوات طويلة من الانفصال.

وأطل الثنائي برومنسية تامة في الفيديو، حيث قبّل فلوكس زوجته رابيا وأم ابنه الوحيد سيف الدين، على خدها، وسط خجل واضح منها.

وجاءت العودة بعد انفصال عقب قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.

ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان فلوكس على اتصال دائم بها وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معًا.